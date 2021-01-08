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DÜNYA

ABD'li gencin sevinci 2 milyona yakın tık aldı! Ülkede viral olan görüntü

ABD’de yıllardır renk körlüğü bulunan genç, arkadaşları tarafından hediye edilen özel gözlükle ilk kez renklerin ahengiyle buluştu, o anlar 2 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

ABD'nin Georgia eyaleti LaGrange kentinde yaşayan ve renk körlüğü bulunan McKinley "Mac" Erves'e doğum günü nedeniyle arkadaşları hastalığını giderecek özel gözlük hediye etti. McKinley "Mac" Erves'ün yıllar sonra renkleri ilk kez gördüğünü söyledi.

Erves'in duygu dolu anları sosyal medyada viral oldu.

2 milyona yakın kişi izledi
Sosyal medya hesabından yıllar sonra renklerin ahengiyle buluştuğu o anı anlatan Erves "Renk körlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini ve kardeşlerim diyebileceğim daha iyi insanlar bulamayacağımı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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