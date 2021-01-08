BIST 1.538
DOLAR 7,36
EURO 9,02
ALTIN 445,29
YEREL

Adıyaman'da aniden yola atladı! Talihsiz çocuk metrelerce sürüklendi

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN'da aniden yola fırlayan çocuğun otomobil çarpması sonucu metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan O., idaresindeki 27 AAC 573 plakalı Hyundai marka otomobil, Sümerevler Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde aniden yola fırlayan 5 yaşlarındaki Beraat Y’ye çarptı. Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayda küçük çocuk yaralandı.

Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aslan 11-17 Ocak haftalık burç yorumları kariyer konuları gündemde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması! Canan Kaftancıoğlu DHKP-C militanı
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır - Ümitcan yorumu Müge Anlı'yı bile isyan ettirdi
Aleyna Çakır'da bulunan DNA ve sperm Ümitcan'a mı ait? Müge Anlı'da avukat konuştu
Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Alevler içinde kalan pompacı son anda kurtarıldı
Yeliz Yeşilmen'e bakıcı şoku! 'Çok kötü bir olay yaşadım' deyip anlattı
KKTC'de 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını uykusunda öldürdü intihar etti
Antalya'da selam verip baskın yaptılar! 46 bin TL ceza kestiler
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezununa 'bakıcı' demesi tepki çekti
Samsun'da feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Ölüler ve yaralılar var