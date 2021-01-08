Aslan 11-17 Ocak haftalık burç yorumları kariyer konuları gündemde!

11-17 Ocak haftası Aslan burcunu neler bekliyor, dikkat edilmesi gereken günler hangileri? Astrolog Uygur Gür, 11-17 Ocak Aslan haftalık burç yorumlarında Aslan haftalık burç yorumlarının detaylarını okuyabilirsiniz. İşte 11-17 Ocak Aslan burcu haftalık yorumları... Yükselen Aslanlar pazartesi, salı ve çarşamba akşama kadar Ay Oğlak burcunda olacak demek ki gündeminiz iş konuları, kariyer konuları iş hayatınızda bir yoğunlaşma var, iş ilikileri dikkat çekiyor ben çalışmıyorum diyorsanız da günlük işlerinizi yönetmekle ilgili bir eforunuz var. Pazartesi akşamı Ay Venüs kavuşumu olacak Oğlak burcunda duygusal konular için güzel bir destek aşkınızı aramak istiyorsanız yada çok sevdiğiniz bir insanlar bir araya gelmek istiyorsanız pazartesi akşamını değerlendirin.

Çarşamba sabahı bir Yeniay var yine Oğlak burcunda kariyer konularıyla ilgili bir süreç bekliyor sizleri bazılarınızı da sağlığıyla ilgili bir süreç bekliyor olabilir buna da dikkat edin yükselen Aslanlar. Çarşamba akşamı ve perşembe, cuma günü Ay Kova burcunda demek ki odağınız ikili ilişkilerinizde aşk hayatınızda, evliliğinizde, sosyal çevre ilişkilerinizde. Perşembe öğlen Ay Merkür kavuşumu var ticari konuları konuşmak birbirini anlamak için doğru bir zaman. Hafta sonu Ay Balık burcunda demek ki bütün hafta sonu hesap, kitap, finansal konular gündeminizde olacak.