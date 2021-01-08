Sosyal medya bu teyzeyi konuşuyor! 65 yasağını deldi 'çalışmasam açım' dedi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstündekilere toplu taşıma araçlarına binme yasağı getirildi. Ancak dün İstanbul Avcılar'da yaşanan ve kameralara yansıyan bir olay, yasakla ilgili bir kez daha düşündürdü. 65 yaş üstündeki teyzenin İETT otobüsüne binmek zorunda oluşunu anlattığı cümleler sosyal medyada olay oldu.

Cihangir Mahallesi'nden önceki gün öğle saatlerinde Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi'ne gitmek üzere hareket eden İETT otobüsüne Avcılar Evlendirme Dairesi önündeki duraktan binen kadın yanındaki kartı okuttu. Şoför, kadına 65 yaşından büyük olduğunu kendisine verilen talimatlar uyarınca da araca bindiremeyeceğini söyledi.

Şoförü dinlemeden aracın arka koltuklarına doğru ilerleyerek burada oturan kadın, "Ben binerim. Ceza kesilecekse bana kesilir. Sana ne? Sen arabanı kullanmaya, onu yıkamaya bak" dedi. diye söylendi. Cep telefonu ile görüntülenen diğer yolcuların da uyarılarını dinlemeyen kadın, "Bu hep böyle yapıyor. Binmek benim hakkım. Benim sağlığım yerinde. 3 apartmanın merdivenlerini temizledim geliyorum. Sağlığım yerinde olmasa bunu yapabilir miyim? Çalışmasam paramı kim verecek. Çoluk-çocuk var, kimsenin kimseye faydası yok" diye söylendi.

Yolcuların "Herkesin işi var seni bekliyor" sözlerine rağmen yerinden kalkmayan kadın, sağlığını korumak için yasak kararı getirildiğini belirten diğer yolculara da "Ben çalışmasam kim paramı verecek?" dedi. Birkaç dakika daha bekleyen şoför, yoluna devam etti.