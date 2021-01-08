Göstericiler Kongre binasını basarken Başkan Trump ve çocukları müzikli parti yapmış!

ABD Başkanı Donald Trump'ın galeyana getirdiği taraftarları Kongre binasını basmış ve ülke kaosun içine sürüklenmişti. Trump'ın o anlarda ne yaptığı ortaya çıktı. Trump, kızı Ivanka, oğlu Trump Jr ve ailesiyle müzikli parti yapıp, dev ekranlardan göstericileri keyifle izlediği ortaya çıktı. O anların görüntüsünü oğlu Jr. Trump yayınladı.

Trump ailesi, 'vatanseverler' ABD Meclisini basarak isyan başlatıp insanları öldürürken düzenledikleri partide müzik eşliğinde isyancıları izleyip güzel vakit geçirirken görülüyor. İnanılır gibi değil.