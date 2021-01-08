Başak 11-17 Ocak haftalık burç yorumları yoğun bir hafta olacak!

Uygur Gür, 11-17 Ocak Başak burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta Başak burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, Başak burçları için çarşamba gününe dikkat diyor. Zira salı günü Başak burçlarını Yeniay'ın hareketinden etkilenecek. İşte bu hafta Başak burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları... Yükselen Başaklar pazartesi, salı ve çarşamba akşamına kadar Ay Oğlak burcunda olacak buda demek oluyor ki duygusal konular ön plana çıkıyor yani aşk hayatınız, sosyal çevre ilişkileriniz gündeminizde. Pazartesi akşamı Ay Venüs kavuşumu var sevdiğiniz biriyle bir araya gelmek istiyorsanız, güzel vakit geçirmek istiyorsanız Ay Venüs kavuşumunu pazartesi akşamı için değerlendirin.

Çarşamba sabahı Yeniay var demek ki bir çoğunuzun aşk hayatında önemli bir döngü başlıyor bazılarınıza da yatırımlarla ilgili bir döngü başlatıyor olabilir. Çarşamba akşamı perşembe, cuma Ay Kova burcunda bütün gündeminiz iş bunlar oldukça dikkat çekiyor. Çarşamba akşamı ve perşembe, cuma Ay Kova burcunda bütün gündeminiz iş kariyer konuları ön planda çalışmıyorum diyorsanız da günlük rutinlerinizde yoğun olacaksınız. Sağlığınızda bir hassasiyet olabilir dikkat edin. Perşembe öğlen Ay Merkür kavuşumu var duygusal konularda kendinizi ifade etmek için muhteşem bir kavuşum.