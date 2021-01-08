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Van Gölü canavarı efsanesinden sonra adres Malatya! 'Esrarengiz varlık' kamerada

Demirören Haber Ajansı

MALATYA'da duydukları sesler üzerine mağaraya giren 2 arkadaş hareketli bir varlık görüntüledi. Tüyler ürperten o anlar kameraya yansıdı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan Onar Sandıklı Mağarası çevresinde yürüyüş yapan Abdullah Seçer ve Hamza Atlı, duydukları ses üzerine mağara oyuğuna yöneldi.

İçeride mahsur kalan bir hayvan olabileceği düşüncesiyle mağaraya giren iki arkadaş, cep telefonunun flaşını açarak video kaydı almaya başladı.

Hareket halindeki 'esrarengiz canlı'
Bu sırada mağaradaki oyuklara bakan Seçer, kısa boylu ve hareketli bir varlık gördü. Gördüklerinden korkarak dışarıya çıkan iki arkadaş daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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