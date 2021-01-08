Terazi 11-17 Ocak haftalık burç yorumları ailevi ilişkiler ön planda!

11-17 Ocak Terazi burcu haftalık yorumları internethaber.com'da. Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor, Terazi burcu haftalık yorumları aşk kariyer para konularında neler getirecek? Uygur Gür Terazi burcu haftalık yorumları 11-17 Ocak haftası için önemli günleri ve astrolojik etkisi olay olayların detaylarını anlattı. İşte bu hafta Terazileri bekleyen astrolojik gelişmeler... Yükselen Teraziler pazartesi, salı ve çarşamba akşamına kadar Ay Oğlak burcunda olacak demek ki haftanın başında odağınız ailevi konularda yada yaşamını evinizi ilgilendiren konular oldukça dikkat çekiyor.

Pazartesi akşamı Ay Venüs kavuşumu var aşkınızla bir araya gelmek istiyorsanız yada sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmek istiyorsanız pazartesi akşamını değerlendirin. Çarşamba sabahı bir Yeniay olacak Oğlak burcunda ailevi ilişkilerde bir döngü tetikleniyor. Çarşamba akşamı ve perşembe, cuma Ay Kova burcunda aşk hayatınız için güzel bir destek, çocuklarınız varsa onlarla vakit geçirebilirsiniz, yeteneklerinizle ilgilenebilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz bu konular oldukça dikkat çekiyor. Perşembe öğlen Ay Merkür kavuşumu var demek ki duygularınızı ifade etmek için güzel bir gün. Hafta sonu Ay Balık burcunda odağınız hala iş hayatında hafta sonu işle ilgili gündemleriniz var, planlarınız var bazılarınız belki yoğun günlük rutinlerini yetiştirmeye çalışıyor.