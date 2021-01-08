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Antalya'da çay içerken hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da öğle saatlerinde meydan gelen ATV kazasında ölümün teğet geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, caddede hızla seyir halinde olan ATV, sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma doğru yöneldi. ATV, kaldırıma çarpmasıyla birlikte takla attı, üzerindeki sürücü ile yolcu da etrafa savruldu. Bu sırada kaldırımda taburede çay içen bir vatandaş, üzerine gelen ATV’yi görünce ayağa kalkıp kaçarak ölümden döndü. Kazada, ATV sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralanırken, çevredekiler yardıma koştu. Kaza ve çay içen vatandaşın ATV’den kaçış anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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