Havuç rüyası nasıl yapılır muhteşem lezzet!

Çay saatlerine, davet sofralarına ve özel günlere çok yakışan bir tatlı tarifi. Özellikle yemek hazırlığı için zamanınız darsa, hızlıca hazırlanıp dolapta bekletilmesiyle işinizi oldukça kolaylaştıracak. Ailenize daha sağlıklı bir pasta alternatifi sunmak isterseniz, havuçlu bisküvili pasta tarifimiz tam size göre. Süslemesini ve sunumunu da kendi zevkinize uydurabileceğiniz bu enfes havuç rüyası tarifini, Hindistan cevizi, file badem ve Antep fıstıklarıyla süsleyebileceğiniz gibi, dövülmüş fındık, dövülmüş ceviz gibi diğer kuru yemişlerle de hakkını vererek servis edebilirsiniz.

Malzemeler;

Orta boy 7-8 adet havuç, 1 su bardağı nişasta, 2 su bardağı şeker, 1 adet limon suyu, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 paket vanilya, petibör bisküvi, üzerini süslemek için hindistan cevizi.