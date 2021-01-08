İstanbul Pendik'te 350 bin liralık gasp yalanını araç kamerası görüntüleri ortaya çıkardı

İSTANBUL Pendik Çınardere Mahallesi'nde 6 Ocak'ta meydana gelen olayda; polisi arayan Ümit A., çalıştığı iş yerine ait 350 bin değerinde bir çeki bankada bozdurduğunu, geri dönerken otomobilleriyle yolunu kesen iki kişinin kendisini döverek parayı gasp ettiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada; darp edilmesi sonucu hafif yaralanan mağdur Ümit A.'nın ilk ifadesi hastanede tedavisi sırasında alındı. Ancak mağdurun ifadesinde bazı çelişkiler görülmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Polis, yaptığı çalışmada şüphelinin gasp edildiği söylediği yerden geçen bir araç kamerasına yansıyan görüntüleri incelediğinde soruşturmanın seyri tamamen değişti.

Görüntülerde; Ümit A.'nın otomobilin içine beklediği, bu sırada arkasından gelen bir aracın arkasına park ettiği görüldü. Aynı görüntülerde; park eden araçtan inen iki kişinin sakince Ümit A.'nın bulunduğu otomobile yaklaştığı tespit edildi.

Bu gelişme üzerine; mağdur Ümit A., polis ekipleri tarafından bir kez daha sorguya alındı. Şüpheli, suçunu itiraf ederken; sahte gasp planını kuzenleri olan Murat A. ve Şener A. ile birlikte yaptığını itiraf etti. Polis, şüphelilerden Murat A.'yı olayda kullandıkları otomobille birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesinde, diğer şüpheli Şener A.'yı ise çalınan 350 bin lira ile birlikte İstanbul'da yakalandı.

Kimse şüphelenmesin diye dövmüşler

Şüphelilerin sorgusu, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler, olayı birlikte planladıklarını söyledi. Şüphelilerin kimsenin şüphelenmemesi için Ümit A.'yı dövdüklerini ardından parayı teslim alarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarılan şüphelilere ilk duruşmaya kadar ev hapsi cezası verildi. Şüphelilere elektronik kelepçe takılacağı ve evlerinden dışarı çıkmamalarının sağlanacağı öğrenildi.