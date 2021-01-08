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POLİTİKA

Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den, eşi ile ilgili bomba ifşalar... Eşiyle nasıl tanışıp, onu evlenmeye nasıl ikna ettiğini anlatan Meral Akşener, "Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz muhtemelen bir Mao’cu neferini ülkücü edip evlendiğim için olabilir" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Armağan Çağlayan'ın programında eşiyle ilgili bomba ifşalarda bulundu. Abisinin 1980 ihtilaline kadar MHP il Başkanı olduğunu hatırlatan Akşener, eşinin evlenmeden önce Maocu birisi olduğunu, onu ülkücü yapıp evlendiğini söyledi. İşte Akşener'in o sözleri...

- Benim abim tek, eşim sol görüşlüdür. Eşim, CHP üyesi, üst kurul delegesi bir babanın oğlu. O devirde Mao’cu olmuş bir arkadaş…

- Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz muhtemelen bir Mao’cu neferini ülkücü edip evlendiğim için olabilir.

- Ben il başkanının kız kardeşiyim. Ne kadar Marksist kitap varsa okumuştum, adamı ikna edeyim diye.

- Antitez geliştirmek için okumadığım kitap kalmadı ama başarılı oldum. 

- (Okuldan mı tanışıyorsunuz?) Yok, komşuyuz biz.

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