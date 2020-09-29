Muğla'da ele geçirildi! Roma dönemine ait deniyor

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, polisin operasyon düzenlediği evde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 ayrı sütun ve çift başlı obje ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla, 1 kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin Menteşe ilçesindeki evine dün operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, üzerinde 2 adet insan betimlemesi bulunan obje, 1'i üzerinde yazılar olan diğeri ise üzerinde 2 taraflı balta kabartması bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sütun ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.