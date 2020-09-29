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Minarenin alem bölümü koptu! Arnavutköy'de cami minaresine yıldırım düştü

ARNAVUTKÖY önce sel ardından da yıldırım faciası yaşadı. İlçede bulunan Haraçcı Mahallesi'nde bir caminin minaresine yıldırım düştü olayda herhangi yaralanan olmadı.

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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde aniden bastıran sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Arnavutköy'de Haraçcı Mahallesi'nde bulunan bir caminin minaresine yıldırım düştü. Minarenin alem bölümü yerinden koptu. Olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

Öte yandan Arnavutköy'de bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri de sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı.

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