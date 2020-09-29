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Kremlin'den Türkiye'ye 'Dağlık Karabağ' çağrısı: Ateşkes için çaba sarf etmeye çağırıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren çatışmalara ilişkin "Türkiye gibi partner ülkeleri ateşkes için çaba sarf etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Azerbaycan veya Ermenistan'a yönelik her türlü askeri destek açıklaması, yangına körükle gitmek anlamına geliyor" diye konuşan Peskov, Dağlık Karabağ'da çözüm için Ankara, Bakü ve Erivan'la sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

"Kesinlikle karşıyız"

Basın toplantısında konuşan Peskov, şunları söyledi: Cephe hattında yaşananlar hakkında tüm bilgileri topluyoruz. Kremlin, öncelikle ateşin ve askeri faaliyetlerin sonlandırılması gerektiğini düşünüyor. Azerbaycan veya Ermenistan'a yönelik her türlü askeri destek açıklaması, yangına körükle gitmek anlamına geliyor. Buna kesinlikle karşıyız ve sorunun bu şekilde ele alınmasını kabul etmiyoruz.

Türkiye'ye çağrı

Peskov, bu bağlamda Türkiye gibi partner ülkeleri çatışan tarafların ateşkese ikna edilmesi ve uzun süredir devam eden bu krizin diplomatik çözüm sürecine döndürülmesi için her türlü çabayı göstermeye çağırdıklarını vurguladı.

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