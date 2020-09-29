Azerbaycan Ermenistan savaşında 3. gün! Ermenistan hezimet büyüdükçe saçmalıyor Türk F-16'sı...

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan işgaline ve sivillere yönelik saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 3. gününde de darbe üstüne darbe indirmeyi sürdürüyor. Ermenistan ise, iç kamuoyunda ağır kayıpları gizlemek için yalan haberler yayıyor. 500'e yakın askerini kaybeden Ermenistan, asker kaybını 84 olarak açıklarken, Azerbaycan F-16 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti. Ancak Azerbaycan ordusunda F-16 uçağı bulunmuyor. Yalanı yüzüne vurulan Ermenistan, bu kez de "Türkiye'nin F,16 savaş uçağı bizim Su-25 savaş uçağımızı vurdu" yalanını piyasaya sürdü... İşte Azerbaycan-Ermenistan savaşından son bilgiler...