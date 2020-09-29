Azerbaycan Ermenistan savaşında 3. gün! Ermenistan hezimet büyüdükçe saçmalıyor Türk F-16'sı...
AZERBAYCAN ordusunun Ermenistan'ın sivilleri vurmasının ardından baylattığı karşı operasyon sürüyor. Dün geceki çatışmalarda en az 55 Ermeni askeri öldürüldü, bir zırhlı tugayı yok edildi. Ermenistan ise olmayan Azerbaycan F-16 uçağını düşürdüğünü açıkladı... Yalan ortaya çıkınca, bu sefer de "Türk F-16'sı bizim savaş uçağımızı vurdu" yalanını dolaşıma sürdüler.
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan işgaline ve sivillere yönelik saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 3. gününde de darbe üstüne darbe indirmeyi sürdürüyor. Ermenistan ise, iç kamuoyunda ağır kayıpları gizlemek için yalan haberler yayıyor. 500'e yakın askerini kaybeden Ermenistan, asker kaybını 84 olarak açıklarken, Azerbaycan F-16 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti. Ancak Azerbaycan ordusunda F-16 uçağı bulunmuyor. Yalanı yüzüne vurulan Ermenistan, bu kez de "Türkiye'nin F,16 savaş uçağı bizim Su-25 savaş uçağımızı vurdu" yalanını piyasaya sürdü... İşte Azerbaycan-Ermenistan savaşından son bilgiler...
Ermenistan Savunma Bakanlığı saçmaladı
Ermenistan Savunma Bakanlığı, hezimetin büyüklüğünü kendi halkından saklamak için yalan üstüne yalan üretmeye başladı. Ermeni Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Asker taşıyan otobüsü Azerbaycan SİHA'sı vurdu
Ermenistan'a bağlı Vardenis kentinde cephe hattına askeri güç taşıyan bir otobüs Azerbaycan Ordusu'na ait SİHA'lar tarafından vuruldu. Çok sayıda Ermeni askerinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildiriliyor.
“Ermeni ordusunun alay komutanı ağır yaralandı”
Son dakika bilgisine göre Azerbaycan, Ermenistan'a karşı üst üste elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahli, Ermenistan Ordusu 18. Motorlu Tüfek Tümeni 9’uncu Alay Komutanı Albay Artyom Pogosyan'ın Azerbaycan Ordusu'nun yürüttüğü operasyon sonucunda ağır yaralandığını açıkladı.