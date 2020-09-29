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aidat bilgilerini sorgulama! E-devlet şifrenizi girmeyin buna tıklamayın

Birçok kişi bugün twitter'da gündem olan ve aidat iade sorgulama adı altında yapılan online dolandırıcılığı araştırıyor. Onlarca yorum yapılan ve birçok kişiyi tuzağa düşürüp parasını çalan dolandırıcıların tezgahına düşmemek için aman bu linki tıklamayın!

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Her geçen gün sayıları giderek artan online dolandırıcılığa bir yenisi daha eklendi; online aidat iade sistemi... Twitter'da yayılan bu link kısa sürede birçok kullanıcıya ulaştı. 

Ekim ayı pandemi sorgulama linki altında açılan sayfada kullanıcılardan TC numarası, kart bilgisi ve kredi kartına ait CVV kodu bilgilerinin girilmesi istendi. 

Aidat durumunu öğrenmek ve para iadesi almak için gerekli bilgileri dolduran vatandaşlar dolandırıcıların ağına düştü ve kısa sürede hesaplarından binlerce lira para çekildi. 

Dolandırıcılar her ne kadar tezgahlarına e devlet sistemi süsü verseler de aslında e devlet uygulamasında kart iade sistemi diye bir uygulama yok. 

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