BIST 1.126
DOLAR 7,83
EURO 9,16
ALTIN 474,52
HABER /  YEREL

Kocaeli'de özel hastanenin yaptığına bak! Önünde can çekişen adamın yüzüne bakmadılar

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de bir özel hastane skandal harekete imza attı. Hastane önünde fenalaşan yaşlı adam, dakikalarca yardım bekledi. İddiaya göre, hastanedeki doktorlar kendi hastanelerinde olmadığı gerekçesiyle yardım edemeyeceklerini söyledi. 60 yaşındaki Sebahattin Duru, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken öldü.

Abone ol

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru’nun yardımına koştu. Duru’nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi.

Hastane personeli ise Duru’nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru’nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru’nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru’nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan yeni gelişme olarak; Personelinin ölen vatandaşa müdahale etmemesi ile tepkilere neden olan hastane ile ilgili Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'u dolu vurdu! Herkes bu görüntüleri paylaşıyor ceviz büyüklüğünde Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Bu meseleyi kökten çözmek istiyoruz
Son dakika ABD'den Türkiye Yunanistan gerilimine ilişkin açıklama! Diyaloğu destekliyoruz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Bu kişilere ücretsiz internet verilecek
Marius Sumudica'dan rüşvet itirafı: Bunun için bana 50 bin Euro teklif ettiler
Altın yükselişe geçti! Gram altın 474 lira oldu
Bakan Albayrak Yeni Ekonomik Programı açıkladı! İşte ekonomide 3 yıllık yol haritası
ÖNCEKİ HABERLER
Mert Yılmaz'ı Beşiktaş istedi Antalyaspor kaptı
Konya'da ortalık savaş alanına döndü! Kurşun yağdırdılar
Asıl balığı küçüklerden önce yakaladı Muğla'da oltalı kaptana rastgeldi
Dağlık Karabağ'da sert çatışmalar devame diyor! İşte son durum
Bugüne dek ikinci en büyüğü! ABD'de parkı ziyaret eden kişi elmas buldu
Sinan Akçıl yıllar sonra itiraf etti! Eski sevgilileri Hadise ve Ebru Şallı buna çok kızacak
Yorumlar