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Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Bu kişilere ücretsiz internet verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin (AUS) tanıtımını yapmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen lansmanda konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yıla göre sabit abonelerin internet kullanımı da mobil abonelerin internet kullanımı da arttı. AUS ile yeni bir ulaşım anlayışını ülkemize kazandırıyoruz.Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı Proje Süreçleri ve 2020-2023 Eylem Planını hazırladık. Titiz çalışma kapsamında ülkemizin mevcut durum analizini yaptık." dedi.
 
"İhtiyaç olduğu sürece vereceğiz"
Öğrencilerle ilgili olarak Bakan Karaismailoğlu "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
 

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