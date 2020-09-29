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Masumlar Apartmanı kitap özeti yazarı kimdir?

Dr. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu son günlerin en çok araştırlan isimlerinden biri oldu. TRT ekranlarında şı sıralar fırtınalar estiren Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama. Peki Masumlar Apartmanı kitap mı, Madalyonun İçi konusu nedir?

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Masumlar Apartmanı dizisi  TRT 1 ekranlarında başladı. Gerçek bir hikayenin anlatıldığı dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madayonun İçi kitabından uyarlama. İlk bölümü ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı’nın oyuncu kadrosunda ekranların deneyimli isimleri yer alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir, kimin kitabından uyarlama ve oyuncuları hakkında merak edilenler...

Masumlar Apartmanı konusu: Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

Birkan Sokullu - HAN 
Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Farah Zeynep Abdullah - İNCİ 
Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Ezgi Mola - SAFİYE 
Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Merve Dizdar -GÜLBEN 
Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Alper Saldıran- UYGAR 
Uygar, İnci’yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Metin Çoşkun- HİKMET 
Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman’ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

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