Antalya'da patenli genç kızların tehlikeli oyunu: Size geçelim mi?

ANTALYA'da patenli 2 genç kız, kapalı kasa kamyonete tutunup canlarını hiçe saydı. Görüntülendikleri araca yaklaşan genç kızlardan biri otomobile tutunmak istediği şeklinde 'Size geçelim mi?' diye konuştu.

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Antalya'da ayaklarında paten olan 2 genç kız, kapalı kasa kamyonetin arkasındaki demirlere tutunarak, trafikte ilerledi. Arkadan gelen araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendikleri için tepki gösteren kızlar, "Ağabey çekmeyin, annemiz kızıyor" diye seslendi.

Genç kızlardan biri, görüntü çeken kişinin yanına gelip, "Size geçelim mi?" diye sordu. Araçtakilerin "Tutunacak yer yok" demesiyle ret cevabı alan kızlardan biri, "Çektin bizi o kadar ama" diyerek tepki gösterdi.

Patenci kızların tehlikeli yolculuğu ve sonrasındaki tepkileri, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.