BIST 1.128
DOLAR 7,83
EURO 9,16
ALTIN 475,25
HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim'den yönetime mesajt: Bana Seri'yi alın

Galatasaray'ın orta sahasındaki eksiklik derbide bir kez daha gün yüzüne çıktı. Maç sonu bunu dile getiren Fatih Terim de ‘Seri'yi istediğini bir kez daha vurguladı.

Abone ol

Sezona fırtına gibi başlayan; Avrupa’da ve ligde harikalar yaratan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ise istenilen performansı gösteremedi.

Bunun en büyük nedenlerinden biri de üç günde bir maç oynanması olarak gösterildi. Ancak teknik direktör Fatih Terim’in de dersine iyi çalışmadığı yaptığı değişikliklerle ortaya çıktı. İmparator, takımı istediği gibi oynayamamasına rağmen oyuncu değişikliği için 70 dakika bekledi. Taraftarlar Terim’i ikinci bir plan üzerinde çalışmamakla eleştirdi.

''Seri gibi regista rolü profile sahip bir oyuncumuz yok''
Tecrübeli teknik adam ise maç sonu açıklamasında orta alanda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Terim orta sahada transfere ihtiyacı olduğunu açık bir dille vurguladı ve “Öne çıkışlarda Seri gibi regista rolü profile sahip bir oyuncumuz yok. Bu yüzden çok baskı yedik.” dedi.

Yönetime mesaj
İmparator bu sözleriyle yönetime açıkça ‘Bana Seri’yi alın’ mesajını gönderdi. Geçen yıl Galatasaray’da oynayan Seri, özellikle sezonun ikinci yarısındaki performansıyla takdir toplamıştı. Galatasaray Yönetimi ise bu transfer için çalışıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altın yükselişe geçti! Gram altın 474 lira oldu
Bakan Albayrak Yeni Ekonomik Programı açıkladı! İşte ekonomide 3 yıllık yol haritası
İsmail Küçükkaya’dan olay Fatih Portakal yorumu! 'Kendiliğinden bırakmaz'
Ankara'da doktor iki kez koronaya yakalandı! İkisinde de Covid-19'u yenen Dr. Duran Buran uyardı
HDP'li Garo Paylan'dan skandal sözler! Tek suçlu Türkiye ve Azerbaycan
Dolar, euro ve sterlinde tarihi zirve! Dolar 7.80 euro ise 9.10 seviyesinde
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de cezaevindeki 'usulsüz rapor' oyunu bozuldu: 1'i doktor 12 gözaltı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe: Motorlu piyade alayı imha edildi
Türkiye -Yunanistan askeri heyetleri arasındaki altıncı toplantı bugün yapılacak
Azerbaycan vurdukça Ermenistan yalan uyduruyor! Olmayan F-16 uçağını düşürdüler
Sivas'ta yol kenarında bulundu! Görenler şaşkına döndü
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor
Yorumlar