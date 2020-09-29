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Tekirdağ'da kaldırımdaki adam polise aldırış etmedi! Kalk denildikçe yattı

İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gündüz vakti alkollü bir şahıs, içki şişesine sarılarak kaldırımda uyuyakaldı. Polisin uyarısına rağmen şişeyi elinden bırakmayan şahsın tavrı tepki çekti.

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Hacıevhat Mahallesi Değirmen Sokak civarında alkollü bir şahsın vatandaşlara rahatsızlık verdiği yönünde polise ihbar geldi. Kısa sürede şahsın yanına giden polis ekibi, yattığı yerden kalkmasını istedi. İçki şişesine sarılan adam ise yerden kalkmak istemedi. Şahsın umursamaz tavırları vatandaşlardan da tepki çekti. Polisin sabırlı uğraşının ardından ikna edilen alkollü şahıs, yakınlarına teslim edildi.

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