İsmail Küçükkaya’dan olay Fatih Portakal yorumu! 'Kendiliğinden bırakmaz'

Fox TV Çalar Saat proframını sunan İsmail Küçükkaya, ani bir kararla Fox Ana Haber'i bırakan Fatih Portakal için ilginç eyler söyledi. Küçükkaya'nın, "Mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan" sözleri dikkat çekti.

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FOX TV'de sabah kuşağında Çalar Saat'i sunan İsmail Küçükkaya, aynı kanalda yıllarca birlikte görev yapıp ortak proframlar sunduğu Fatih Portakal’ın ani istifasıyla ilgili konuştu. Küçükkaya, Portakal'ın istifasını “Mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi” diyerek yorumladı.

Sözcü gazetesine konuşan Küçükkaya “Fatih Portakal'a yönelik bırakıp gitti eleştirilerine ne diyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Fatih'in kararı özgür iradesidir. Fatih korkak olsaydı bu yayınları yapamazdı. Bazen bırakmak da cesaret işidir. FOX'a cezalar kesiliyor. Sözcü'ye kamu ilanları verilmiyor. Patronu ceza ile yıldırılmaya çalışılıyor. Halk TV 5 gün kapatılıyor. İktidarın alternatif muhalefete tahammülü azaldı. Şartlar ağırlaşıyor. Demokrasiyi savunmaya devam etmeliyiz. Benim patronum halk. Ben emri, talimatı ve kararı halktan alıyorum."

'Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı'

Kimsenin Portakal’ın FOX TV’yi kendi isteğiyle bıraktığına inanmadığı yorumuna Küçükkaya’nın yanıtı şöyle oldu:

"Fatih ile 35 dakikalık bir konuşma yaptık. Tabii ki kimse kafasına silah dayayıp onu bıraktırmadı. Ama şunu da biliyorum, mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi. Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı.

Birader yaşadıklarımız az şey mi?

‘Birader yaşadıklarımız az şey mi? Evimin üzerinde drone uçurdular' dedi. Hakkında hapis istemli davalar var. Bunlar kolay şeyler değil. Fatih yoruldu ve yıprandı. Bir baskı olmasa, tam anlamıyla özgür olsa işini yapmaya devam ederdi."