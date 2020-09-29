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Afyon'da vakalar arttı! O ilçede 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi

İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde artan Koronavirüs vakalarının ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

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Bayat ilçesinde son günlerde artış gösteren korona vakaları nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara çeşitli kısıtlamalar getirildi. Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş ve üzeri vatandaşların kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, kafeterya ve dernek lokallerine girmelerinin kısıtlanmasına ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sabah 08.00-11.00 saatleri arasında pazar yerine girebilmelerine, saat 11.00'dan sonra pazar yerine girişlerinin yasaklanması kararını alındı.

Kaymakam Ömer Tekeş, "Vaka sayısındaki artış sebebiyle en büyük risk grubu içerisinde olan başımızın tacı yaşlılarımız için kısıtlamalar ve yasaklar kaçınılmaz oluyor. En büyük risk grubu oluşturan yaşlı vatandaşlarımızın sağlığı için bu kararları almak zorunda kaldık vatandaşlarımızdan ricamız kurallara uymalarıdır" dedi.

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