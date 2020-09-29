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Samsun'da komiser yardımcısı ile mühendis eşi trafik kazası korkusunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da Komiser Yardımcısı Oğuz Kaan Yazıcı, kendisine ait otomobille kazaya karıştı. Hurdaya dönen otomobilde komiser yardımcısı ile eşi yaralandı.

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Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde saat 08.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Oğuz Kaan Yazıcı idaresindeki 06 EU 5508 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, Oğuz Kaan Yazıcı ile Canik Belediyesinde çevre mühendisi olan eşi Feyza Özal Yazıcı yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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