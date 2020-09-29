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Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala’nın başvurusunu karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi bugün ünlü işadamı Osman Kavala'nın "tutukluluğunun hukuki olmadığına dair" başvurusunu karara bağlayacak. Kavala, yargılandığı Gezi Davası'ndan beraat etmiş ancak cezaevinden salıverilmeden hemen öncesinde 'casusluk' gerekçesiyle yeniden tutuklanmıştı.

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Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası’ndan beraat eden ancak cezaevinden salıverilmeden ‘casusluk’ gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunun hukuki olmadığına ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu karara bağlayacak. AYM daha önce Kavala'nın Gezi Parkı davası kapsamında yaptığı bireysel başvurunun oyçokluğuyla reddine karar vermişti.

‘casusluk’ suçlamasıyla bir kez daha tutuklandı

Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı Gezi davasından 18 Şubat’ta beraat etmiş, hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçe gösterilerek tekrar gözaltına alınmıştı. Kavala, 9 Mart’ta 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘casusluk’ suçlamasıyla bir kez daha tutuklandı.

2017’den beri tutuklu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Aralık 2019'da Osman Kavala'nın siyasi nedenlerle tutuklandığına hükmederek ihlalin ortadan kalkması için derhal tahliye edilmesi çağrısı yapmıştı. AİHM, yetkili mahkemenin karara uymaması üzerine, Osman Kavala kararının uygulanması için denetim süreci başlatmıştı. Osman Kavala, Gezi davası soruşturmaları kapsamında Ekim 2017 yılında gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

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