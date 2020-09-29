Dolar, euro ve sterlinde tarihi zirve! Dolar 7.80 euro ise 9.10 seviyesinde

Önceki gün 7.83'le rekor kıran dolar/TL yeni güne 7.82 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 9.13 civarında bulunuyor.

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Piyasalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı takip edilecek.

Dolar, euro ve sterlin dün tarihi zirvelerini yeniledi

Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artışı ve bunu takiben BDDK'nın swap kısıtlamalarını gevşetmesi Türk Lirası'na ciddi bir iyimserlik getirmesine rağmen dolardaki küresel değer kazancı ve artan jeopolitik tansiyon Türk Lirası için oluşan iyimser havayı dağıttı.

İyimserliği azaltmıştı

Merkez'in geçen haftaki sürpriz faiz artırımıyla dolar/TL 7.51'e gerilemişti, ardından dolardaki jeopolitik riskler, küresel değer kazancı ve satış baskısı iyimserliği azaltmıştı.

Jeopolitik gelişmeler

Geçen hafta ise Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile diyalog yolunun açılmış olması Türk Lirası açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlanmıştı. Dolar, euro ve sterlin dün tarihi zirvelerini yeniledi.