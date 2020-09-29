İmamoğlu'ndan 'Taksi projesi' açıklaması: Halkın yüzde 85'inin ciddi desteği var

"İstanbul'daki kadar taksiden memnuniyetsizlik, dünyada yoktur" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, mevcut 17 bin 395 taksiye, 6 bin yeni taksi daha ilave edilmesi konusunda halkın yüzde 85'inin desteğinin bulunduğunu söyledi.

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İmamoğlu, gündeme dair değerlendirmelerde buludu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aralık ayında İstanbul'da tüm deprem toplam alanlarında tatbikat yapılacağına ilişkin açıklamasına değindi.

Deprem tatbikat alanları

İmamoğlu, şunları kaydetti: Yeni deprem toplanma alanlarını biz tanımladık. Eğer bunlar öngörülüyorsa tatbikatlar yapılır. Ama eski kayıtlardaki toplanma alanlarına bakarlarsa, bulamazlar. Yerinde AVM falan bulabilirler. Şu anda hem deprem toplanma alanları, hem de mevcut geçici barınma alanları sistemde yüklüdür, bellidir. Hatta bir kısmı için de çalışmalar sürüyor.

"2 milyar liralık bir kayıp yaşandı"

Pandemi döneminde yaşanan gelir kayıplarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, “2019-2020 dönemine ait devletten gelen vergi paylarında çok ciddi bir azalma yaşamadık. Geçmiş yıla ait olduğu için. Ama önümüzdeki sene ciddi bir daralma yaşayabiliriz. Belediye ve iştiraklerinin gelirlerinde ise 2 milyar liralık bir kayıp yaşandı” bilgisini verdi.