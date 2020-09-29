BIST 1.121
DOLAR 7,82
EURO 9,13
ALTIN 472,37
HABER /  YEREL

Bakırköy’de sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor

BAKIRKÖY'de insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Sokakta yürürken bir poşete sarılı yaklaşık 20 bin TL bulan İBB çalışanı Mehmet Rauf Yalçın, emaneti sahibine bir an önce teslim etmek istiyor.

Abone ol

Daha önce bulduğu para ve önemli evrakları sahibine ulaştıran Mehmet Rauf Yalçın, Bakırköy’de önceki gün öğle saatlerinde sokakta yürüdüğü esnada poşete sarılmış halde yaklaşık 20 bin TL buldu. 16 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakımında çalışan Mehmet Rauf Yalçın, bulduğu parayı bir an önce sahibine ulaştırmak istiyor.

16 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını ve bu tür şeylerle karşılaştığını anlatan Mehmet Rauf Yalçın, “Öğle istirahatinde yemeğe giderken yolun ortasında bir miktar para buldum. Bir şeye sarılı olarak. İçerisini açıp baktığımda adres ya da herhangi bir iletişim olmadığı için kimseye güvenemedim. Ondan dolayı sizin vasıtanızla belki sahibi bulunur. Paranın sahibini bularak parayı sahibine teslim etmek istiyorum. Daha önce böyle çok şeyler buldum. İçerisini açıp baktığımda adresler oluyordu. Telefon numarasını bulup sahiplerine ulaştırdım. Bunda herhangi bir adres ya da iletişim olmadığı için kimseye söyleyemedim” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
AB’ye gönderdiği mektup Rumları panikletti! "Erdoğan’dan kıyamet mektubu"
Bingöl'de binlerce sinek şehri bastı! Esnaf dükkanlarını kapattı
Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu! Çamaşır ipi detayı bomba
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. YeşimTaşova: Uykusuzluk bulgusu koronavirüsle ilişkilendirildi
Gözaltılar hakkında bilgi aldı! Ali Babacan'dan HDP'ye telefon
Pençe Harekat alanında yaralanan asker şehit oldu! Mardin'e şehit ateşi düştü
ÖNCEKİ HABERLER
Van'da ballı eroin sevkiyatı Zeus'la bozuldu
Cübbeli Ahmed'in silahlanıyor' diye isim verdiği selefi Murat Gezenler konuştu! Türkler Müslüman değil
Rojin Haspolat kimdir aslen nereli Ozan Tufan sevgilisi yaşı kaç?
Loris Karius Union Berlin'e gitti Max Kruse ile arkadaş oldu
Liverpool, Arsenal'i 3 golle geçti
Cüneyt Arkın kaç yaşında aslen nereli eşi Betül Arkın yaşı kaç?
Yorumlar