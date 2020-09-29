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Liverpool, Arsenal'i 3 golle geçti

Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig'deki 3. hafta karşılaşmasında Liverpool, Arsenal'i 3-1 mağlup etti.

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Londra ekibi Arsenal, Enfield Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Alexandre Lacazette'den bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Maçın 28. dakikasında Sadio Mane'nin attığı golle eşitliği sağlayan Liverpool,  34. dakikada Andrew Robertson'un golüyle maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Liverpool, Diogo Jota'nın 88. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Liverpool bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılırken, Arsenal ilk mağlubiyetini aldı.

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