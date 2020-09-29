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Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Alaşehir–Kiraz kara yolu Hacıaliler Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim M., yönetimindeki 45 ZR 367 Renault marka otomobil, Alaşehir yönünden İzmir’in Kiraz ilçesi istikametine giderken, aynı istikamette seyir halinde olan Adem Şentürk’e (26) ait plakasız motosiklet ile henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Şentürk yola savruldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü Şentürk’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Kerim M., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Şentürk’ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracına teslim edildi. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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