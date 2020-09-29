İstanbul Bağcılar'da dehşet anları! Rastgele ateş açtılar 5 yaralı var

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alarak delil araştırması yaptı. Olayla ilgili konuşan bir kişi, "Araçla gelip ateş etmişler, 4-5 yaralı vardı" diye konuştu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.