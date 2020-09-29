Mardin'de 2 terörist teslim oldu! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde terör örgütü PKK militanları teslim olmaya devam ediyor. Biri erkek, biri kadın olmak üzere 2 PKK'lı terörist daha Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakolumuza gelerek teslim oldu" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama



İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ikna çalışması sonucu, Mardin'de 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik olarak, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde; 2 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur" denildi.Teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği bildirilen açıklamada, "Teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen bölücü terör örgütü mensubu sayısı 170'e yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.