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YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yüz yüze eğitimin 1 Ekim'de başlayabileceği konusundaki iddialar üzerine açıklama yaptı.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yüz yüze eğitimin 1 Ekim'de başlayabileceği iddialarını yalanladı. YÖK'ten yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yapılan toplantıda alınan tavsiye kararının ardından yeni bir karar alınmadığı belirtildi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'a dayandırılarak sosyal medyada üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayabileceği iddialarının ardından YÖK'ten açıklama geldi.

İşte YÖK'ün açıklaması;

“’Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir.

"Böyle bir açıklama yok"

Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.”

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