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Son dakika TBMM'de 4 partiden ortak Azerbaycan bildirisi! HDP tabii ki imzalamadı

TBMM'de son dakika 4 partiden ortak Azerbaycan bildirisi imzalandı. Bildiride, çatışmayı başlatan Ermenistan'a tepki gösterilerek, 'Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.' mesajı verildi. Bildiriye HDP imza atmayarak sürpriz yaratmadı.

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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti,  Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına yönelik ortak bildiri yayımladı. Ermenistan kınanırken kardeş Azerbaycan'a destek mesajı verildi.

Öte yandan HDP bildiriye imzasını koymadı.

Bildiride şöyle denildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu son saldırı Tovruz’daki saldırılardan sonra, Ermenistan’ın bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz.

30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ, Ermenistan’ın işgali altındadır. Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan’ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan’ın yanında olmaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle; Gazi Meclisimizdeki siyasi partiler olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan’a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

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