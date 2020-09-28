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Uşak'ta korkunç cinayet! Evlenmek istediği kızın annesini öldürdü

UŞAK'ta evlenmeyi istediği kızın annesi ile tartışma yaşayarak bıçaklı saldırıda bulunan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uşak'ta yaşayan yabancı uyruklu Muhammet Fahim Kaderi (23), kendisi gibi yabancı uyruklu olan ve evlenmek istediği Z.K.'nin (16) evine gitti.

Evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Kaderi ve Z.K.’nin annesi Mahsume Kanbere (38) arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı.

Anneyi bıçaklayarak öldürdü

Kaderi, yanında getirdiği bıçakla Kanbere’yi karnından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri Kanbere’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, katil zanlısı Kaderi’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sokak sokak güvenlik kameralarını izleyerek, Kaderi'yi Kemalöz Mahallesi’nde saklandığı bir evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaderi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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