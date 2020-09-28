BIST 1.123
DOLAR 7,78
EURO 9,08
ALTIN 467,92
HABER /  DÜNYA

Ermenistan korkudan ne yapacağını şaşırdı! Mevziden kaçanı vurun

Demirören Haber Ajansı

Azerbaycan ordusu tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan, mevziden kaçan askerleri vurma emri verdi.

Abone ol

Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan'dan ardı ardına zayiat haberleri geliyor. Ermenistan’ın içinde bulunduğu duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" dedi. Azerbaycanlı komutan, Dargahli, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, “Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu” söyledi.

Kaçanları yakalıyorlar
Komutan Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Azeri Ordusu Ermeni işgalini adım adım geri püskürtüyor! Seferberlik ilan edildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar, Euro ve Sterlin çıldırdı! Döviz piyasası rekor üstüne rekor kırıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en ince detayına kadar anlattı! Koronavirüste bileklik uygulaması
Dağlık Karabağ sorunu nedir ne değildir? Gazeteci Kenan Taş madde madde yazdı
Ömer Çelik'ten 'cihatçı' tepkisi: Ermenistan'ın yalanlarını CHP’den duyuyoruz
ABD Başkanı Donald Trump'tan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin ilk açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Rangers - Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Uşak'ta korkunç cinayet! Evlenmek istediği kızın annesini öldürdü
'Hayat' bebek işkence ile öldürüldü! Annesi ve babası gözaltında
HDP'den sert 'Kobani operasyonu' açıklaması: 7 Haziran seçimlerinin intikamı
2020 YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Şükran Ovalı hayatı Şükran Ovali kimdir yaşı kaç dizileri
Yorumlar