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Rangers - Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla oynayacağı maçta, Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis görev yapacak.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın, deplasmanda Rangers ile oynayacağı karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

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