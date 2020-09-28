HDP'den sert 'Kobani operasyonu' açıklaması: 7 Haziran seçimlerinin intikamı

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Meclis'te yaptıkları basın açıklamasında HDP'li isimlerin 'Kobani operasyonu' kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Beştaş ve Oluç, 'Operasyonun 7 Haziran seçimlerinin intikamı olduğu' görüşüne yer verdi.

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HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Kobani eylemlerinden 6 yıl sonra gerçekleştirilen operasyonda HDP'li isimlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kobani operasyonunun 7 Haziran seçimlerinin intikamı olduğunu belirten Beştaş ve Oluç, "Kobanê meselesinde hesap verecek olan biz değiliz. İktidarın kendisidir” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, gözaltındaki 20 siyasetçinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına tepki gösterdi.

"Dava, 5 yıl boyunca yedekte tutuldu"

Oluç, Kobani eylemleriyle ilgili soruşturma kapsamında şuanda gözaltında olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin 2015 yılında çeşitli illerde ifadeler verdiğini hatırlatarak, “2015 yılından bugün kadar 5 yıl boyunca yedekte tutulan bu dava, bu soruşturma yeniden gündeme getirildi. Bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. Ortada ne hukuk ne yargı bıraktılar. Her şey ama her şey Sarayın kararı ve AK Parti’nin hukuk komisyonu olan mahkemeler aracılığıyla yapılıyor” dedi.

"Siyasi intikam operasyonu"

“Bu siyasi kararın hedefi nedir?” diye soran Oluç, şöyle devam etti: Bunun hedefi açık biçimde AK Parti ve MHP ittifakını ve iktidarın demokrasi mücadelesinde büyük bir tehlike olarak gördükleri HDP ve kurum kuruluşları, ittifak bileşenleriyle demokratik siyasetten tasfiye etmektir. Amaç budur.

İktidar siyasi olarak rakibi olan HDP’yi siyaset yoluyla yenememektedir. O nedenle yargıyı kullanarak HDP'yi tasfiye etmeye çalışmaktadır.

Bu tasfiyeci iktidarın hukuk dışı bir uygulamasıdır. Bu bir siyasi intikam operasyonudur. Sadece tasfiye operasyonu değildir.

"HDP'li milyonlarca insanı ne yapacaksınız?"

Gözaltına olan MYK üyelerinin 7 Haziran seçimlerini de yürüten üyeler olduğuna dikkati çeken Oluç, şu ifadeleri kullandı:

7 Haziran 2015’te büyük bir deli gömleğini, yırttı, kenara attı ve büyük bir umutsuzluğu yıktı. AK Parti’nin seçim yoluyla da tek başına hükümet kuramayacak duruma geleceğini bütün toplum yaşadı ve gördü. 7 Haziran 2015’in özelliği budur işte. O nedenle de bir intikam operasyonudur aslında. O günün intikamı bugün alınıyor? Bugünkü konjonktür bu intikamı almayı gerektirirdi. Bugün Türkiye’nin iç politikasına baktığımızda, bugün iktidar ekonomik kriz, sosyal kriz bütün ağırlığıyla yaşanmaktadır. Halk bunun farkında. İşsizlik, hayat pahalılığı ve demokrasi de yaşanan büyük kriz tek adam yönetimi kuvvetler ayrılığı yürütmenin yasamayı bir noter gibi kullanmaya başlaması ortadır.

Hedef HDP’siz siyaset, HDP’siz bir yaşam ve parlamentodur. HDP’ye oy ve gönül vermiş milyonlarca insanı ne yapacaksınız?

Dertleri budur. Ama şunu görmezden geliyorlar. HDP 6 milyon seçmeni ve alileriyle birlikte 20 milyonluk bir partidir. Türkiye'nin ve Meclisin üçüncü büyük partisidir, siz HDP’yi bu tür tasfiye operasyonlarıyla ortadan kaldıramazsınız. HDP’ye oy ve gönül vermiş milyonlarca insanı ne yapacaksınız?

"O yaptığınız operasyonda hedeflediğiniz yüzde 50 artı 1’i alamazsınız"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin karar organının halk olduğunu belirterek, "Siz 29 kişiye operasyon yaparak, HDP’nin sesini, sözünü mücadelesini kısamazsınız. Bugüne kadar yaptığınız sistematik operasyonlar, nasıl küçültemediyse bundan sonra da yapamayacaksınız. Ham bir hayal peşindesiniz. O yaptığınız operasyonda hedeflediğiniz yüzde 50 artı 1’i alamazsınız. Bu operasyon neyin intikamı biliyor musunuz? 7 Haziran’ın intikamı, 1 Kasım’ın intikamı, 31 Mart’ın intikamı, 23 Haziran’ın intikamı" diye konuştu.

"HDP’yi günah keçisi ilan ediyor"

Kobani eylemleri nedeniyle hesap vermesi gerekenin iktidar olduğunu belirten Beştaş, şöyle devam etti:

Kobanê meselesinde hesap verecek olan biz değiliz. Dolmabahçe’de resimleri olanlar ve iktidarın kendisidir. Neden? İktidardaki parti bu kadar insanın katledilmesine neden göz yumdu, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen neden insanların bu şekilde canice öldürülmesini engelleyemedi. Öldürüldükten sora neden failleri yargı önüne çıkarmadı. Bunun sorumlusu yürütmedir. Kobane AK Parti’nin elinde bir maymuncuğa dönüştü. Her kapıyı açacağını düşünüyor. Bir yıl sonra soruşturma başlatıldı. HDP’yi günah keçisi ilan ediyor.

Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yürütüyor. Sarayda balayına gitmeden hediyesini alan savcı başlattı. Operasyonu savcı mı, AK Parti Genel Merkezi mi başlattı? Bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Gıda zehirlenmesi

Dün akşam gözaltında olan üç siyasetçinin gıda zehirlenmesine değinen Beştaş, şunları söyledi: Hastaneye kaldırıldılar ve bütün çabalarımıza rağmen avukatlar görüştürülmedi. Bu kadar da büyük bir insanlık dışı, hukuksuz yaklaşımla karşı karşıyayız. Gözaltı süresini uzatmak tek soru sormadan tutmak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) göre işkencedir. Bu işkenceyi durdurun. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Biz HDP olarak ilerleyeceğiz.