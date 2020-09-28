BIST 1.122
DOLAR 7,78
EURO 9,08
ALTIN 468,85
HABER /  GÜNCEL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 9 bin 853 adet tarımsal amaçlı kooperatif var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtladı. Bakan Pakdemirli, "Şu anda 9 bin 853 adet tarımsal amaçlı kooperatif bulunmaktadır" dedi.

Abone ol

Bakan Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, "Ülkemizdeki tarımsal üretim kooperatiflerinin sayısı, bunların ne kadarının doğrudan bakanlığa bağlı olduğunu, borç ve alacaklarının miktarı ile son 2 yılda kooperatiflere yönelik yapılan denetimlere" ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Bakanlık tarafından tarımsal kalkınma kooperatifleri, sulama kooperatifleri, su ürünleri kooperatifleri, pancar ekicileri kooperatifleri ve tarım kredi kooperatiflerinin kuruluşlarına izin verildiğini belirten Pakdemirli, "Bu kapsamda 9 bin 853 adet tarımsal amaçlı kooperatif bulunmaktadır" dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca, 1 Ocak 2019 yılı ile 31 Ağustos 2020 yılları arasında; kooperatiflere yönelik 118 denetim yapıldığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dağlık Karabağ sorunu nedir ne değildir? Gazeteci Kenan Taş madde madde yazdı
Ömer Çelik'ten 'cihatçı' tepkisi: Ermenistan'ın yalanlarını CHP’den duyuyoruz
ABD Başkanı Donald Trump'tan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin ilk açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmeli
Antalya'da orman yangınından sonra bulundu! Görenler şok oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de hayvanat bahçesinden kaçan maymun akıma kapılarak telef oldu
Afyonkarahisar onun için ayaktaydı! 13 yaşındaki İshak boş evde saklanırken bulundu
Hatayspor, Babajide David Akintola’yı 1 yıllığına kiraladı
Afyonkarahisar'ın Dişli beldesi için karantina kararı alındı
Zoom telefona nasıl indirilir Zoom üzerinden nasıl canlı ders yapılır?
Masterchef Didem kimdir yaşı kaç Didem Devay boyu kaç cm?
Yorumlar