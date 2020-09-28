Afyonkarahisar'ın Dişli beldesi için karantina kararı alındı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi için, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle bu geceden itibaren karantina kararı alındı.

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli belediyesi için karantina kararı alındı. Bu gece 23.59'dan itibaren başlayacak karantina kararına uymayanlar hakkında idari yaptırım cezası uygulanacak.

Bolvadin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karantina kararı, yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, Dişli beldesinde, bu gece saat 23.59'dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanacağı bildirilerek, "Kasabamızda yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamasına, resmi ve özel kurumlarda görev yapanların bu süre içerisinde izinli sayılmalarına, vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmesi için her aileden sadece bir kişinin evden dışarıya çıkabilmesine, bakkal, kasap ve tüp satışı yapan yerler hariç tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmiştir. Kararlara uymayanlar hakkında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca idari yaptırım cezası uygulanacaktır" denildi.