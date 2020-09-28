BIST 1.122
DOLAR 7,78
EURO 9,08
ALTIN 468,85
HABER /  YEREL

Afyonkarahisar'ın Dişli beldesi için karantina kararı alındı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi için, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle bu geceden itibaren karantina kararı alındı.

Abone ol

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli  belediyesi için karantina kararı alındı. Bu gece 23.59'dan itibaren başlayacak karantina kararına uymayanlar hakkında idari yaptırım cezası uygulanacak.

Bolvadin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karantina kararı, yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, Dişli beldesinde, bu gece saat 23.59'dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanacağı bildirilerek, "Kasabamızda yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamasına, resmi ve özel kurumlarda görev yapanların bu süre içerisinde izinli sayılmalarına, vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmesi için her aileden sadece bir kişinin evden dışarıya çıkabilmesine, bakkal, kasap ve tüp satışı yapan yerler hariç tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmiştir. Kararlara uymayanlar hakkında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca idari yaptırım cezası uygulanacaktır" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ömer Çelik'ten 'cihatçı' tepkisi: Ermenistan'ın yalanlarını CHP’den duyuyoruz
ABD Başkanı Donald Trump'tan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin ilk açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmeli
Antalya'da orman yangınından sonra bulundu! Görenler şok oldu
Fenerbahçe'de Erol Bulut 5 ismin biletini kesti
ÖNCEKİ HABERLER
Zoom telefona nasıl indirilir Zoom üzerinden nasıl canlı ders yapılır?
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu belli oldu
Tunceli’de Covid-19 tedbiri! Eylem ve etkinlikler 15 gün kısıtlandı
Masterchef Didem kimdir yaşı kaç Didem Devay boyu kaç cm?
İngiltere'de yaşandı: Eşcinsel çift bebek sahibi oldu
Eylül ayı hacamat günleri 2020 hangi günler yaptırılır?
Yorumlar