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Afyonkarahisar onun için ayaktaydı! 13 yaşındaki İshak boş evde saklanırken bulundu

AFYONKARAHİSAR'da 3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki İshak A. boş durumdaki evde saklanırken bulundu. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan çocuk ailesine teslim edildi.

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Afyonkarahisar'da 26 Eylül saat 18.00 sıralarında evlerinin önünde oynayan İshak A.'nın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine ekipler, beldede inceleme ve arama yaptı. Çalışmalara AFAD ekipleri ve özel eğitimli köpekler de katıldı.

Arama çalışmaları bugün de devam etti. İshak A., saat 10.00 sıralarında ekipler tarafından Aşağıpiribeyli beldesinde gurbetçi bir vatandaşa ait olan boş durumdaki evde saklanırken bulundu.

"Kızdığı için gitmiş"

Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan çocuk, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. İshak A.'nın ailesine kızdığı için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.

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