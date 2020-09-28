Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA'da ilkokul 1'inci sınıf derslerine emek veren öğretmenlere teşekkür etti. Bakan Selçuk "İzlerken aslında derste olduklarını hiç fark etmeyecek çocuklar" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, ilkokul 1'inci sınıflara verilen uzaktan eğitimle ilgili videolu paylaşımda bulundu.

EBA TV'deki uzaktan eğitim derslerine ilişkin görüntüler içeren videonun da yer aldığı paylaşımında Selçuk, "Uzaktan eğitimle ilkokul 1'inci sınıf nasıl olacak?' diye çok sordunuz. Tabi ki oyunla, masalla, eğlenceyle olacaktı, öyle de oldu. TRT EBA'da ilkokul 1'inci sınıf derslerine emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkürler. İzlerken aslında derste olduklarını hiç fark etmeyecek çocuklar" dedi.