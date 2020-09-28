Dolar, Euro ve Sterlin çıldırdı! Döviz piyasası rekor üstüne rekor kırıyor

Dövizdeki hareketlilik yerini çılgınlığa bıraktı. Dolar 7.83 ile tarihi rekor kırarken, Euro, 9.13'ü aştı. Sterlin ise iki rakamlı sayılara çıktı ve 10 lirayı aştı. İşte piyasada son durum...

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Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve BDDK'nın swap adımlarıyla 7.51'e kadar gerileyen dolar, haftanın ilk gününde adeta çıldırdı. Dolarla birlikte Euro ve İngiliz sterlini de tarihi rekorlarını kırdılar. Altın da yükselirken Borsa İstanbul düşüşte...

Saat 16:00 itibariyle piyasalar: Güne 7.73 seviyelerinde başlayan dolar gün boyu hızlı bir yükseliş sergiledi ve saat 16:0 itibariyle 7.82'yi aştı. Euro ise 9.05'ten başladığı günü 9.13'ü ayarak sürdürüyor. İngiliz sterlini ise ilk kez çift rakamlı hale geldi. Sterlin 10.05 TL'den işlem görüyor.

Saat 11:30 itibarile piyasalar: Dolar 7.8273'ten işlem görürken, Euro ise 9.0567'den işlem görüyor. Altın ve Borsa İstanbul ise düşüşte..

Altın fiyatlarında son durum

Altın, doların geçen hafta gördüğü iki aylık zirvesinden gerilemesiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.867 dolara çıkarken, ABD altın vadelileri ise yatay seyrederek 1.865 dolarda işlem gördü.

Petrolde düşüş

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının enerji talebindeki toparlanmaya dair umutları kırmasıyla düşüş gösterdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.6 düşüşle 41.69 dolara inerken, ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0.5 kayıpla 40.04 dolara düştü.