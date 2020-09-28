İdlib’de Türk ve Rus askerlerden ortak tatbikat

İDLİB’deki gerilimi azaltma bölgesi koordinasyon merkezinin Başkan Yardımcısı Yevgeniy Polyakov, Rus ve Türk askerlerinin İdlib bölgesinde ortak tatbikat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

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Mart ayından beri Suriye’nin İdlib bölgesinde ortak devriyeler hakkında basın mensuplarına bilgi aktaran Polyakov, şunları belirtti:

Tatbikat sırasında devriyeye doğrudan dahil edilen kuvvetler ve araçlarla destek kuvvetleri arasındaki etkileşim konuları üzerinde çalışılıyor. Tatbikata katılan her iki tarafta yer alan personelin eylemleri giderek daha uyumlu hale geliyor, iki ülkenin askerleri pratik eylemleri uygularken birbirlerini daha iyi anlayabiliyor.