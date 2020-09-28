Ali Sürmeli evli mi eşi kimdir kaç çocuğu var?

Son olarak Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanası geçirdi hemen ameliyata alındı. Zaza asıllı ve aslen Bingöllü olan 61 yaşındaki Ali Sürmeli'nin son durumu merak konusu oldu. Peki Ali Sürmeli kimdir, evli mi eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

Birçok unutulmaz dizide rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi sevenlerini ve ailesini üzdü. Ameliyata alınan oyuncu Ali Sürmeli'nin son sağlık durumu hakkında yeni bilgler gelmeye devam ederken oyuncunun hayatı merak konusu oldu. 61 yaşında olan Ali Sürmeli Zaza asıllı. Aslen Bingöl Solhan doğumlu olan Ali Sürmeli Canan Yüksel ile kısa bir süre evli kaldı ve bu evlilikten Eren Sürmeli adında bir oğlu vardır.

Ali Sürmeli'ye ne oldu: Evinde aniden fenalaşan sinema oyuncusu Ali Sürmeli ambulans ile Kadıköy'deki özel bir hastaneye getirildi. Haberi alan sevenleri ve ailesi Sürmeli'nin getirildiği hastanenin önünde beklemeye başladı. Ali Sürmeli'nin ameliyatının devam ettiği öğrenildi.

Ali Sürmeli kimdir: Ali Sürmeli 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl doğumlu Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı “Tiyatro” bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı.

Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay’ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.