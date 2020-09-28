Faik Öztrak: Azerbaycan'a her türlü desteği vermek zorundayız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki çatışmalarla ilgili Azerbaycan'a her türlü desteği vermek zorunda olduklarını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

“Ermenistan'ın bölge barışını tehdit eden bu tutumunu kabul edemeyiz” diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü; Bu uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu terördür. Yukarı Karabağ'daki Ermenistan işgali, zaten bölgemizde kanayan bir yaradır. Yıllardır süren bu işgal hem bölge güvenliğini hem de refahını tehdit etmektedir.

''Azerbaycan'a her türlü desteği vermek zorundayız''

Çatışmaların yaşandığı coğrafya ülkemizin Kafkasya ile bağlantısı için stratejik önemdedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı gibi önemli uluslararası stratejik tesisler çatışma bölgesine yakındır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti olarak olayları tüm boyutlarıyla dikkatlice değerlendirmeliyiz. Meselenin uluslararası hukuk zemininde çözümü için Azerbaycan'a her türlü desteği vermek zorundayız.

“Ermenistan, daha önce işgal etmiş olduğu bölgelerden askerlerini derhal geri çekmelidir”

Yukarı Karabağ meselesinin barışçıl yollarla çözümü için önceliğin belli olduğunu dile getiren Öztrak, şu ifadeleri kullandı; ''Ermenistan, daha önce işgal etmiş olduğu bölgelerden askerlerini derhal geri çekmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yaşanan saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

''CHP, Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile beraberdir''

Azeri kardeşlerimizin ve Azerbaycan'ın acısı bizim de acımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile beraberdir.''