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Azerbaycan'dan açıklama: Türkiye, krize hiçbir şekilde müdahale etmiyor

ERMENİSTAN Dışişleri, "İHA'lar ve savaş uçakları da dahil Türk silahlarını kullanan Türk askeri uzmanlar, Azerbaycan askerleriyle birlikte mücadele ediyor." iddiasını dile getirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığını açıkladı.

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"Türkiye'nin hiçbir müdahalesi olmadı." diyen Bayramov, "Eğer Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri-teknik işbirliğinden söz edecek olursak, Azerbaycan bu alanda bir dizi ülkeyle işbirliği yapıyor, hatta Rusya'yla işbirliği daha fazla. Bugün Azerbaycan ordusunun kullandığı silahların büyük bölümü Rus malı" ifadelerini kullandı.

'Paralı asker' polemiği

Sputnik'e demeç veren Bayramov, Ermenistan tarafından ortaya atılan Azerbaycan'ın paralı asker kullandığı iddiasını değerlendirdi: Erivan'ın iddiaları tümüyle asılsız ve dayanaksız. Bununla birlikte Ermenistan'ın Irak elçisinin ve İdlib başkonsolosunun paralı askerlerin Ermeni tarafına çekilmesi konusunda yoğun faaliyet yürüttüklerini biliyoruz.

Bu arada Ermenistan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da yürütülen askeri faaliyetlerle dolaylı olarak ilişkili olduğunu öne sürdü.

"Türkiye, yabancı militanları Azerbaycan'a yönlendiriyor"

Ermenistan Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu iddialar gündeme getirildi: Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik mevcut saldırganlığı döneminde Türkiye sahada dolaylı olarak varlık gösteriyor. İHA'lar ve savaş uçakları da dahil Türk silahlarını kullanan Türk askeri uzmanlar, Azerbaycan askerleriyle birlikte mücadele ediyor. Türkiye, yabancı militanları Azerbaycan'a yönlendiriyor.

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