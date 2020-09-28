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''Uyanış: Büyük Selçuklu'' bu akşam başlıyor

TRT’nin bu sezon iddialı yapımlarından “Uyanış: Büyük Selçuklu” bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de yayın hayatına başlıyor.

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Geçtiğimiz hafta Masumlar Apartmanı ile hem sosyal medyada hem de reytinglerde zirveye oturan TRT 1, bu akşam izleyiciyle buluşacak “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisiyle büyük beğeni toplamaya hazırlanıyor. Dün akşam ilk defa yayınlanan dizinin ilk bölümüne ait ön izleme videosu ise büyük ilgi gördü.

Eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çekiyor.

Yapımcılığını Emre Konuk’un üstlendiği, Sedat İnci’nin yönettiği, Serdar Özönalan ile Emre Konuk’un senaristliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü olan; Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, haşhaşiler, Hasan Sabbah ve Fatımileri’nde işleneyeceği dizide Sultan Melikşah ve Ahmed Sencer döneminin büyük ve ihtişamlı hikayesi ekranlara geliyor.

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